LIVE BLOG | Donald Trump affirme frapper l'Iran "très durement" pour venger les Américains tués

L’armée américaine dit avoir visé des réseaux de communication et des centres de commandement en Iran

L’armée américaine a annoncé avoir mené une neuvième nuit consécutive de frappes contre l’Iran. Selon le Centcom, les raids ont ciblé des centres de commandement, des sites de défense aérienne, des installations maritimes, des lanceurs de missiles et de drones, ainsi que des réseaux de communication afin de réduire les capacités iraniennes à menacer la navigation dans le détroit d’Ormuz.