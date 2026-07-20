LIVE BLOG | Donald Trump affirme frapper l'Iran "très durement" pour venger les Américains tués
Les États-Unis ont mené une neuvième nuit consécutive de frappes.
Les Gardiens iraniens disent avoir frappé des cibles militaires américaines au Koweït
Les Gardiens de la Révolution affirment avoir mené une attaque contre des installations militaires américaines sur la base aérienne d'Ali Al-Salem, au Koweït. Selon l'agence officielle Irna, un radar américain d'alerte précoce aurait été détruit par un drone. Téhéran affirme également avoir visé un dépôt d'équipements aéronautiques ainsi qu'un hangar abritant des drones MQ-9, provoquant un incendie qui aurait endommagé plusieurs appareils.
Détroit d’Ormuz : Marco Rubio exhorte les autres pays à faire pression sur l’Iran
Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a appelé la communauté internationale à accroître la pression sur l’Iran afin de garantir la sécurité du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz. Il affirme que Téhéran cherche à utiliser ce passage stratégique comme un « levier contre le reste du monde ». Washington affirme qu’il continuera à protéger la navigation, tout en demandant à ses alliés de partager cet effort.
L’armée américaine dit avoir visé des réseaux de communication et des centres de commandement en Iran
L’armée américaine a annoncé avoir mené une neuvième nuit consécutive de frappes contre l’Iran. Selon le Centcom, les raids ont ciblé des centres de commandement, des sites de défense aérienne, des installations maritimes, des lanceurs de missiles et de drones, ainsi que des réseaux de communication afin de réduire les capacités iraniennes à menacer la navigation dans le détroit d’Ormuz.
https://x.com/i/web/status/2079024673627447539
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Un navire en feu dans le détroit d’Ormuz
L’agence britannique de sécurité maritime UKMTO a signalé qu’un navire était en flammes dans le détroit d’Ormuz, à environ 15 kilomètres au nord-ouest de Kumzar, à Oman. Les causes de l’incendie restent inconnues à ce stade.
Iran : les Gardiens disent avoir arrêté deux pétroliers dans le détroit d’Ormuz
Les Gardiens de la Révolution affirment avoir intercepté deux pétroliers qui tentaient de franchir le détroit d’Ormuz par une route jugée « non autorisée » par Téhéran. Selon les autorités iraniennes, les deux navires ont été immobilisés après un incident survenu durant leur passage.