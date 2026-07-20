L'Iran affirme que des soldats jordaniens ont aidé à viser une base américaine

Les Gardiens de la Révolution iraniens (IRGC) ont affirmé que des soldats de l'armée jordanienne ainsi que des habitants locaux leur avaient fourni des renseignements ayant permis de cibler une base militaire américaine en Jordanie.

Dans un communiqué, l'IRGC a remercié « les habitants de Jordanie et les soldats de l'armée jordanienne pour leur coopération et les informations précises fournies », affirmant que celles-ci avaient permis de frapper avec précision la base aérienne d'Al-Azraq, où sont stationnées des forces américaines.

L'organisation affirme avoir détruit 20 bâtiments et installations logistiques de la base lors d'une attaque menée à l'aide de missiles et de drones. Selon Téhéran, cette base est utilisée par les forces américaines déployées dans la région.

Les autorités jordaniennes et américaines n'ont, à ce stade, ni confirmé ni commenté ces affirmations.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de fortes tensions régionales, alors que l'Iran multiplie les attaques contre des intérêts américains au Moyen-Orient dans le cadre de l'escalade militaire en cours.