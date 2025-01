2024, année record pour les actes antisémites dans le monde, selon le rapport annuel publié à l'occasion de la Journée de la Shoah

"L'année 2024 apparaît comme une année record en termes d'actes antisémites à travers le monde", indique un rapport publié lundi par l'Agence juive et l'Organisation sioniste mondiale à l'occasion de la Journée internationale de commémoration de la Shoah. Les actes antisémites ont augmenté de 340 % dans le monde par rapport à 2022 et de 100 % par rapport à 2023.

Le rapport affirme que "ceux qui soutiennent la lutte palestinienne ont réagi d'une manière qui tendait vers l'antisémitisme au sujet du massacre du 7 octobre". Voici les principaux points du rapport qui sont particulièrement préoccupants :

Aaron Chown/PA via AP

France : augmentation de 350 % des actes antisémites à travers le pays. 28 % sont définis comme violents, dont le viol d'une jeune fille de 12 ans en raison de sa judéité, un coup de couteau porté à la gorge d'une femme juive et l'agression et le coup de couteau portés sur un homme qui sortait de chez lui aux cris de "sale juif".

Grande-Bretagne : nombre record d'actes antisémites répertoriés. Augmentation de 450 % par rapport à 2022. Il s'agit notamment de manifestations au cours desquelles des opinions antisémites ont été présentées, de propagande à connotation antisémite ou de jets de bouteilles lancées sur des écolières juives.

Allemagne : malgré le nombre élevé d'incidents et d'incitations à la haine sur les réseaux sociaux, on constate que le nombre d'incidents antisémites signalés était très élevé en début d'année, avant de se stabiliser. Le slogan "De la mer au Jourdain, la Palestine sera libre", passible de poursuites judiciaires a conduit à une diminution de son utilisation lors des manifestations et dans la propagande sur les réseaux sociaux.

États-Unis : une vague d’antisémitisme sans précédent a déferlé en 2024 avec une augmentation de 288 %, soit près de quatre fois le nombre d’actes antisémites répertoriés en 2022. Un événement marquant dans la communauté californienne fut le meurtre du docteur Ben Haroni, dentiste à San Jose, qui a choqué toute la communauté juive. Dans le même temps, d'autres événements violents se sont produits, comme l'attaque devant l'hôtel de ville de San Francisco lors d'un rassemblement de soutien à Israël, où des émeutiers ont tenté de perturber la manifestation par la violence.

Canada : augmentation de 562 % des incidents antisémites par rapport à 2022. Les actes violents représentent près de 25 % des incidents signalés. Plusieurs attaques contre des synagogues à travers le Canada ont eu lieu : 3 fusillades dans une synagogue à Toronto, des vitres brisées et des portes enfoncées à Vancouver, vandalisme en Ontario, incendie criminel et lancement d'un cocktail Molotov dans une synagogue à Montréal, attaques répétées contre des écoles juives, dont deux fusillades et l'incendie d'un autobus scolaire, et agression d'une femme juive lors d'une manifestation pro-palestinienne. De plus, le vandalisme d'une Hanoukia (chandelier de Hanouka) à Toronto, le tag d'une croix gammée sur des pierres tombales dans un cimetière de Montréal, le vandalisme d'une entreprise appartenant à un juif, les dommages causés à un restaurant appartenant à un Israélien et l'activité anti-israélienne à l'université de Toronto ont été enregistrés.

Australie : augmentation de 387 % des actes antisémites par rapport à 2022. Près de 15 % des cas enregistrés sont violents. Environ 50 % constituent de la propagande anti-israélienne et dans 33 % des cas, il s’agit de manifestations au contenu ouvertement antisémite. Ces actes comprennent des événements graves tels que : l'incendie criminel d'une synagogue à Melbourne, le vandalisme de voitures appartenant à des Juifs à Sydney, des manifestations néonazies devant le Parlement, le licenciement d'un animateur de radio juif pour avoir refusé de soutenir les positions pro-Hamas, et le harcèlement d'une touriste juive parce qu'elle avait un autocollant représentant une étoile de David sur son téléphone. D'autres incidents graves ont été documentés cette année, notamment : une attaque contre un médecin juif le soir du nouvel an à Melbourne, un engin explosif lancé sur un rabbin poussant une poussette, des billets de banque avec des croix gammées et des inscriptions antisémites et une tentative d'attaque contre des convives dans un restaurant. restaurant casher à Victoria. Ces événements ne constituent qu’une petite partie des événements qui se sont produits en Australie au cours de l’année écoulée et représentent un changement de tendance inquiétant au sein de la communauté juive.

Twitter account Benjamin Haddad

Ex-URSS : En Russie et en Biélorussie, on a observé un retour inquiétant à la rhétorique antisioniste soviétique, qui comprenait des comparaisons flagrantes entre Israël et l'Allemagne nazie, ainsi qu'une utilisation cynique de la mémoire de l'Holocauste à des fins politiques tout en niant son caractère juif. De plus, la région connaît un renforcement significatif de l’islam radical, qui se manifeste par des attaques contre les institutions juives et par l’influence croissante de la rhétorique iranienne dans les médias locaux. Malgré les déclarations répétées des responsables de l’application des lois sur la lutte contre l’antisémitisme, la plupart des actions sont restées au niveau déclaratif, l’Ukraine étant une exception notable dans sa volonté de mettre en œuvre une législation contre la discrimination ethnique et religieuse.

Chili : il existe une réelle peur de s'identifier comme juif dans la rue, et on constate une augmentation de 325 % des cas documentés d'antisémitisme par rapport à 2022. Après le massacre du 7 octobre, Israël est fréquemment attaqué dans les médias et les réseaux sociaux. Il est demandé aux Juifs d’éviter de se rendre dans certains lieux. Les institutions juives ont été confrontées à des menaces de la part de la foule, notamment lors d'un incident au cours duquel une femme enceinte a été accusée de "porter un futur meurtrier de masse".

Chine : la situation est particulièrement préoccupante, les réseaux sociaux étant inondés de contenus antisémites, notamment des théories du complot, un soutien aux actes terroristes et des comparaisons avec les nazis. L'ambassade d'Israël en Chine a décrit la situation comme un "tsunami" d'hostilité, qui comprenait également des expressions de négation de l'Holocauste et des comparaisons avec Hitler. De grandes sociétés commerciales chinoises sont même allées jusqu’à supprimer Israël de leurs cartes de recherche. De plus, un film israélien intitulé "This City", qui devait être projeté au Festival du film de Pékin, a été annulé au dernier moment.

Corée du Sud : des voix hostiles à Israël se font entendre, faisant écho à la rhétorique iranienne, accusant principalement Israël de tenter d'éliminer un "mouvement de résistance". Le phénomène de l’antisémitisme en Extrême-Orient représente un développement inquiétant d’une "nouvelle" haine des Juifs dans des régions où elle n’était pas historiquement enracinée.