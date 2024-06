80 ans du Débarquement : Joe Biden attendu en France ce mercredi

Le président américain Joe Biden est attendu ce mercredi en France pour participer aux commémorations du 80e anniversaire du Débarquement allié du 6 juin 1944, aux côtés de son homologue français Emmanuel Macron. Selon la Maison Blanche, M. Biden prononcera un discours lors des cérémonies officielles sur les plages d'Utah et Omaha Beach, où "73.000 Américains courageux" débarquèrent pour "ouvrir la voie à la libération de la France et de l'Europe".

AP Photo/Alex Brandon

Signe fort, la Russie, pourtant invitée il y a dix ans en tant qu'ancienne alliée contre l'Allemagne nazie, a été exclue des cérémonies après son invasion de l'Ukraine. La présidence française souhaite mettre en avant l'unité des Occidentaux face à ce conflit majeur en Europe.

Le 7 juin, Joe Biden prononcera un discours à la Pointe du Hoc "sur l'importance de défendre la liberté et la démocratie", un message clé en vue de la prochaine élection présidentielle américaine. Il effectuera ensuite sa première visite d'Etat en France, avec un programme chargé : accueil à l'Arc de Triomphe, entretiens et dîner à l'Elysée avec Emmanuel Macron. Les deux dirigeants évoqueront "le soutien sans faille et dans la durée à apporter à l'Ukraine" et prépareront les prochains sommets internationaux.

De son côté, Emmanuel Macron lancera mercredi les commémorations à Plumelec en Bretagne, avant de se rendre à Saint-Lô pour un discours sur les victimes civiles des bombardements alliés. Cette visite permettra aussi à Joe Biden de se démarquer de son rival Donald Trump, en pleine tourmente judiciaire, qui avait renoncé en 2018 à se rendre au cimetière américain du Bois Belleau, officiellement pour cause de mauvais temps.