À Davos, Donald Trump affirme que le Dôme de fer est une technologie américaine

Lors de son discours au forum économique mondial de Davos ce mercredi , le président américain Donald Trump a tenu mercredi des propos remarqués sur la coopération sécuritaire avec Israël et sur les équilibres stratégiques mondiaux. S’exprimant devant des dirigeants économiques et politiques, il a affirmé avoir demandé au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de cesser de « prendre le crédit » du système de défense antimissile Dôme de fer. « C’est une technologie américaine », a-t-il martelé.

Par ailleurs, Donald Trump a également évoqué le Groenland, réaffirmant son intérêt stratégique pour ce territoire arctique. Selon lui, les États-Unis « ont besoin du Groenland pour la sécurité nationale et internationale », soulignant sa position géographique entre la Russie et la Chine. Le président américain a même avancé l’idée d’y déployer un dispositif de défense inspiré du Dôme de fer — qu’il a qualifié de « Dôme d’or » — afin de protéger non seulement le Groenland, mais aussi le Canada et l’ensemble de la région nord-américaine.

Dans un message adressé à l’Europe, Donald Trump a appelé les alliés occidentaux à renforcer leurs capacités. « Nous voulons des alliés forts, pas faibles », a-t-il déclaré, exhortant les pays européens à sortir, selon ses termes, de la « culture » de dépendance sécuritaire développée ces dernières années. Il a insisté sur la nécessité pour l’Europe de « prendre sa part » dans la défense collective.

Le président américain a enfin rappelé l’engagement historique des États-Unis lors de la Seconde Guerre mondiale, affirmant que Washington s’était battu pour empêcher des puissances ennemies de s’implanter au Groenland. Des propos qui confirment une vision très offensive de la sécurité internationale et un ton résolument transactionnel dans les relations avec alliés et partenaires.