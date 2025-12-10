À Jérusalem, des créateurs dénoncent une montée de l’antisémitisme à Hollywood

La dernière journée des Jerusalem Sessions, rendez-vous international consacré à l’industrie télévisuelle, a été marquée par un témoignage fort : celui de scénaristes et producteurs américains décrivant un climat d’antisémitisme croissant à Hollywood depuis le 7 octobre.

Matthew Weiner, créateur de Mad Men, et Joel Fields, co-créateur de The Americans, figuraient parmi les invités de cet événement organisé par le Jerusalem Media Initiative et soutenu par plusieurs institutions publiques israéliennes. Au-delà des panels et rencontres professionnelles, la question du traitement des artistes juifs dans l’industrie américaine du divertissement a dominé les échanges.

Joel Fields, dont une partie de la famille vit en Israël, venait tout juste d’annoncer son engagement dans la Jewish Entertainment Alliance, une nouvelle organisation fondée avec notamment Howard Gordon (Homeland) et l’actrice Ginnifer Goodwin pour soutenir les professionnels juifs du divertissement. Il affirme que de jeunes créateurs, acteurs ou scénaristes font face à un "sentiment d’assiègement" inédit : "Hollywood a été fondé par des Juifs et conçu comme un lieu ouvert. Constater que l’industrie se retourne aujourd’hui contre ses membres juifs est douloureux."

Selon lui, l’antisionisme est souvent utilisé comme "code" pour dissimuler des préjugés antijuifs. Il dit avoir lui-même été visé et dénonce les "doubles standards" appliqués à Israël : "On prétend condamner 'l’État sioniste', mais la stigmatisation vise bien les Juifs." Fields affirme que ses propres enfants ont été confrontés à des remarques hostiles ces derniers mois.

Sur scène, il est revenu sur The Americans, rappelant que la série incluait un récit important sur les Juifs soviétiques et qu’il avait travaillé avec des émigrés russes pour en garantir l’authenticité.

D’autres intervenants ont évoqué leurs propres expériences. Le producteur britannique Danny Cohen, impliqué dans La Zone d'intérêt, a expliqué pourquoi il avait publiquement désapprouvé le discours ambigu de son réalisateur Jonathan Glazer aux Oscars 2024. À l’inverse, le créateur Hagai Levi, qui travaille entre Israël et l’étranger, affirme ne pas avoir été confronté à l’antisémitisme, mais dit subir plutôt l’hostilité de l’extrême droite israélienne.

Matthew Weiner, pour sa part, a conclu la journée en revenant sur la genèse de Mad Men et sur son attachement à l’écriture : "J’ai été rejeté plus que quiconque ici. Ce qui me sauve, c’est le travail. Dans l’écriture, je reprends le contrôle."