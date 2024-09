À l'ONU, Erdogan compare à nouveau Netanyahou à Hitler et appelle à une alliance pour stopper Israël

Dans un discours incendiaire prononcé devant l'Assemblée générale des Nations Unies, le président turc Recep Tayyip Erdogan a une nouvelle fois comparé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Adolf Hitler.

"Tout comme Hitler a été arrêté par une alliance de l'humanité il y a soixante-dix ans, Netanyahou et son réseau meurtrier doivent être stoppés par une alliance de l'humanité," a déclaré Erdogan.

Le leader turc a accusé Israël de "massacres" à Gaza et a remis en question les valeurs occidentales et onusiennes. "Les valeurs du système des Nations Unies et du monde occidental sont en train de mourir à Gaza," a-t-il affirmé, appelant à une "alliance de l'humanité" pour mettre fin aux actions israéliennes.

Dans une attaque à peine voilée contre les États-Unis, Erdogan a critiqué ceux qui "prétendent travailler pour un cessez-le-feu tout en continuant d'envoyer des armes et des munitions à Israël pour qu'il poursuive ses massacres."

Cette déclaration, prononcée juste après le discours du président américain Joe Biden, souligne les tensions croissantes entre la Turquie et ses alliés occidentaux sur la question palestinienne. Erdogan a également abordé les récentes tensions entre Israël et le Hezbollah, accusant l'État hébreu d'entraîner toute la région dans un conflit plus large. "Qu'attendez-vous de plus pour arrêter ce réseau de massacres qui met en danger la vie de ses propres citoyens ainsi que celle du peuple palestinien, et qui entraîne toute la région dans la guerre pour ses propres perspectives politiques ?" a-t-il lancé.