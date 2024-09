À l'ONU, Israël défend sa position sur Gaza et accuse l'UNRWA de complicité avec le Hamas

Lors d'une session du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à la situation humanitaire à Gaza, l'ambassadeur israélien Danny Danon a livré un plaidoyer ferme, mêlant défense de la stratégie israélienne et accusations graves contre l'UNRWA.

Face à ses homologues internationaux et en présence de Sigrid Kaag, coordinatrice humanitaire de l'ONU pour Gaza, Danon a abordé de front la controverse récente concernant la mort d'employés de l'UNRWA dans une école à Gaza. "Les terroristes tués dans l'attaque sont des opérateurs du Hamas. Chacun d'entre eux était également un employé de l'UNRWA," a-t-il affirmé, remettant en question l'intégrité de l'agence onusienne.

L'ambassadeur israélien a poussé plus loin sa critique, déclarant que "l'UNRWA-Gaza est devenu un cartel qui cultive la haine", tout en déplorant le soutien continu de nombreux pays à cette organisation qu'il considère comme "faisant partie du problème et non de la solution".

Concernant la crise humanitaire à Gaza, Danon a réitéré la position israélienne : "Tant que le Hamas restera au pouvoir, aucune véritable discussion sur l'avenir de Gaza ne pourra avoir lieu." Il a souligné que le cœur du problème n'était pas le manque de nourriture ou de médicaments, mais "le fait que le Hamas continue de tenir son peuple en otage de son idéologie meurtrière et maléfique".

Danon a conclu son intervention en réaffirmant les objectifs d'Israël : la défaite du Hamas et le retour de tous les otages. Il a insisté sur le fait que la défaite du Hamas n'était pas seulement un intérêt israélien, mais "une nécessité humanitaire", liant directement l'amélioration de la situation à Gaza à l'élimination du groupe terroriste.