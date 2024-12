À l'ONU, l'ambassadeur israélien s'adresse en persan au peuple iranien

Lors d'une session du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée au Moyen-Orient mercredi, l'ambassadeur israélien Danny Danon a marqué les esprits en s'adressant directement en persan au peuple iranien : "Ne manquez pas cette opportunité. Agissez maintenant ! Le peuple d'Israël est à vos côtés."

Pour la première fois depuis le 7 octobre, grâce aux efforts de l'ambassadeur Danon, un représentant des familles d'otages a ouvert la séance. Michael Levy, frère d'Or Levy enlevé lors de la rave party Nova, a exhorté le Conseil à prendre des mesures concrètes : "Chaque jour où ce Conseil échoue à agir, le message est clair : certaines vies méritent d'être sauvées, d'autres non. Exigez la libération des 100 otages encore détenus par le Hamas."

Dans son intervention, Danon a souligné les bouleversements régionaux en cours : "Le Moyen-Orient n'est plus le même - nous continuons à démanteler le Hamas, le Hezbollah n'est plus l'organisation cruelle et dangereuse qu'elle était, et le régime d'Assad est tombé." Il a appelé le Conseil à saisir cette "opportunité exceptionnelle" pour empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire et désigner les Gardiens de la Révolution comme organisation terroriste.

S'adressant au peuple iranien, l'ambassadeur a souligné : "Nous connaissons le prix de la liberté et le courage qu'elle exige. Votre lutte est pour les millions qui vivent sous le régime oppressif iranien. Vous avez le pouvoir de restaurer la grandeur de la nation iranienne."