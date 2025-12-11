La présentatrice de Sky News Australia, Sharri Markson, accuse la chaîne américaine ABC d'avoir délibérément omis un témoignage crucial dans un reportage concernant un enfant palestinien de 8 ans, Abdul Rahim Muhammad Hamdan, surnommé Abboud, porté disparu lors d'échanges de tirs sur un site d'aide humanitaire à Gaza. Il convient de noter que la chaîne américaine Fox News avait déjà révélé il y a trois mois que cet enfant, dont la mort avait été annoncée en mai suite à des tirs de Tsahal, était en réalité vivant et avait été évacué de la bande de Gaza.

Le reportage diffusé en août comportait le témoignage d'un ancien contractant de la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), qui affirmait avoir assisté à des tirs de soldats israéliens contre des Palestiniens entrés par erreur sur un site d'assistance. Selon lui, l'enfant aurait été tué lors de cet incident. Son histoire était devenue virale après que cet ancien employé de la GHF ait affirmé avoir vu l'enfant abattu par Tsahal le 28 mai, près d'un centre de distribution d'aide.

Cependant, selon Sharri Markson, un courriel divulgué révèle que dans une demande de commentaire envoyée par un journaliste d'ABC à la GHF, il était explicitement mentionné que la mère de l'enfant avait fourni une version totalement différente des faits. Selon elle, l'enfant aurait été pris en charge par des travailleurs humanitaires américains pour recevoir des soins médicaux, car il se trouvait dans un état critique.

"Elle nous a dit qu'elle croyait que son enfant avait été emmené par des contractants américains, qu'il avait reçu un repas et des soins parce qu'il était dans un état grave lorsqu'il est arrivé sur le site d'aide", indique l'email en question.

Ce détail crucial n'a jamais été inclus dans le reportage diffusé par ABC, ce qui pousse Markson à accuser la chaîne de partialité intentionnelle à l'égard de la fondation d'aide à Gaza, qui opère sous mandat américain et israélien comme alternative à l'assistance onusienne. Selon la journaliste australienne, cette omission déforme la réalité présentée au public et renforce un narratif mensonger sur les activités de la fondation.

L'email divulgué jette désormais une ombre sérieuse sur le traitement journalistique des événements par la chaîne ABC, soulevant des questions sur l'intégrité éditoriale et l'objectivité de sa couverture du conflit.