Adidas, au cœur d'une polémique, "revoit" sa campagne avec Bella Hadid

Adidas s'est trouvé au centre d'une controverse suite à sa récente campagne publicitaire. L'entreprise allemande de vêtements de sport a présenté ses excuses pour "tout désarroi ou détresse causés" par le choix de Bella Hadid, mannequin d'origine palestinienne, comme visage de sa campagne pour le relancement de la basket SL72.

Cette sneaker emblématique, initialement créée pour les Jeux olympiques de Munich en 1972, est au cœur de la polémique. En effet, ces Jeux ont été marqués par un événement tragique : une attaque terroriste menée par un groupe terroriste palestinien, qui a coûté la vie à 11 athlètes israéliens et un policier allemand.

Le choix de Bella Hadid, qui se définit ouvertement comme une "fière Palestinienne" et qui est connue pour son soutien vocal à la cause palestinienne, a été perçu comme insensible par certains groupes. Le Comité juif américain a notamment appelé Adidas à rectifier cette "erreur flagrante". Face à la controverse, Adidas a rapidement réagi. L'entreprise a déclaré être consciente des liens involontaires établis avec ces événements historiques tragiques et s'est engagée à réviser le reste de la campagne. Dans la foulée, les publications mettant en scène Hadid ont été supprimées des comptes de réseaux sociaux d'Adidas. Bella Hadid n'est pas étrangère aux prises de position politiques. Elle a manifesté contre la décision de l'ancien président Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël en 2017, et a récemment fait don d'un million de dollars aux efforts de secours palestiniens avec sa sœur Gigi. Cette controverse met en lumière la complexité des enjeux liés au conflit israélo-palestinien et leur impact persistant, même dans des domaines apparemment éloignés comme le marketing sportif. Elle souligne également les défis auxquels font face les marques internationales lorsqu'elles naviguent dans des eaux politiquement sensibles.

Malgré cette polémique, d'autres égéries de la campagne, telles que le footballeur Jules Koundé, le rappeur A$AP Nast, la musicienne Melissa Bon et le mannequin Sabrina Lan, restent présentes sur les réseaux sociaux d'Adidas. L'entreprise affirme son engagement continu en faveur de la diversité et de l'égalité, tout en reconnaissant la nécessité d'une plus grande sensibilité dans ses futures campagnes.