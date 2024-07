Adidas s'excuse auprès de Bella Hadid après une controverse liée aux Jeux Olympiques de Munich

Adidas se trouve au cœur d'une polémique suite à sa récente campagne pour la réédition d'une sneaker initialement conçue pour les Jeux Olympiques de Munich en 1972, événement marqué par l'assassinat de 11 membres de l'équipe israélienne lors d'une attaque terroriste palestinienne. Face au tollé, la marque de vêtements de sport a présenté ses excuses à la mannequin et militante américano-palestinienne Bella Hadid, ainsi qu'à d'autres porte-paroles impliqués dans la campagne. Adidas a annoncé avoir retiré Hadid de la promotion de la ligne Adidas Originals, sous laquelle les sneakers rétro SL 72 sont commercialisées, et a déclaré revoir l'intégralité de la campagne. Cette décision intervient alors que des rumeurs circulent sur une possible action en justice de Bella Hadid contre Adidas, l'accusant de l'avoir associée au massacre de Munich.

Dans un communiqué publié sur Instagram, Adidas a déclaré : "Des liens continuent d'être établis avec la terrible tragédie survenue aux Jeux Olympiques de Munich en raison de notre récente campagne SL72. Ces connexions ne sont pas intentionnelles et nous nous excusons pour tout désarroi ou détresse causés aux communautés du monde entier. Nous avons commis une erreur involontaire." Bella Hadid, née aux États-Unis de père palestinien, est connue pour ses critiques virulentes envers Israël, particulièrement depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier et le conflit qui s'en est suivi à Gaza. Elle a notamment accusé Israël de "génocide" à Gaza, une allégation rejetée comme infondée par Israël. Certains groupes pro-israéliens l'ont également accusée d'antisémitisme. Adidas se trouve ainsi dans une position délicate, devant naviguer entre les sensibilités diverses de son public mondial et les implications politiques de ses choix marketing. La marque n'a pas encore précisé comment elle compte réviser sa campagne, laissant planer l'incertitude sur l'avenir de cette collection controversée.