"Aide-nous à stopper la guerre" : Al-Sissi appelle Donald Trump à intervenir

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a lancé un appel direct à Donald Trump pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. S’exprimant lundi au Caire lors d’une conférence consacrée à l’énergie, il a exhorté le dirigeant américain à user de son influence pour stopper l’escalade militaire en cours.

« Je m’adresse au président Trump pour lui dire : personne sauf toi ne peut arrêter la guerre dans le Golfe (…) S’il te plaît, aide-nous à arrêter la guerre, tu en es capable », a déclaré Abdel Fattah al-Sissi, dans un message à la fois solennel et pressant.

Cette intervention intervient dans un contexte de tensions extrêmes, marqué par une intensification des frappes entre l’Iran, Israël et les États-Unis, ainsi que par des perturbations majeures dans la région du Golfe. L’Égypte, acteur clé du monde arabe, tente de se positionner comme une voix en faveur de la désescalade, tout en alertant sur les conséquences économiques et sécuritaires d’un conflit prolongé.

Aux côtés du président chypriote Nikos Christodoulides, al-Sissi a insisté sur l’urgence d’une solution politique pour éviter une aggravation de la crise. Le conflit menace en effet la stabilité régionale, mais aussi les flux énergétiques mondiaux, notamment via le détroit d’Ormuz, point névralgique du commerce pétrolier.