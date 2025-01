Air France et Transavia annoncent la reprise de leurs vols vers Tel-Aviv

Air France prévoit de reprendre ses vols entre Paris-Charles de Gaulle et Tel-Aviv à partir du 25 janvier 2025, avec initialement cinq vols hebdomadaires en Airbus A350-900, pour atteindre progressivement sept vols par semaine.

La filiale low-cost Transavia France suivra avec une reprise de ses liaisons Paris-Orly/Tel-Aviv dès le 28 janvier 2025, débutant avec trois vols hebdomadaires en Boeing 737-800, pour monter jusqu'à sept fréquences par semaine.

Concernant Beyrouth, les deux compagnies préparent également la reprise de leurs vols, la levée récente de l'interdiction de desserte du Liban permettant d'envisager un retour dans les semaines à venir.

Air France souligne que ces reprises restent conditionnées à l'évolution de la situation sécuritaire dans la région, rappelant que "la sécurité de ses clients et de ses équipages est sa priorité absolue". La compagnie assure suivre en permanence l'évolution de la situation géopolitique des territoires desservis et survolés pour garantir le plus haut niveau de sûreté des vols.