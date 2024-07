Air France et Transavia suspendent leurs vols vers Beyrouth aujourd'hui et demain

Face à l'escalade des tensions au Proche-Orient, les compagnies aériennes Air France et Transavia France ont pris la décision de suspendre leurs liaisons vers la capitale libanaise pour les journées de lundi et mardi. Un porte-parole du groupe Air France-KLM a déclaré lundi que cette mesure était prise "en raison de la situation sécuritaire à destination". Cette annonce intervient dans un contexte géopolitique tendu, marqué par des craintes croissantes d'un possible conflit militaire entre Israël et le Hezbollah.

Les deux compagnies aériennes surveillent de près l'évolution de la situation et évalueront "la possibilité de reprendre leurs vols vers Beyrouth dans les prochains jours, en fonction des conditions de sécurité".

La riposte israélienne à une frappe du Hezbollah qui a tué douze enfants samedi dans le nord du pays est annoncée comme imminente, et les spéculations vont bon train sur son ampleur. Mais de nombreuses sources sécuritaires s'accordent à penser que la capitale libanaise de Beyrouth ne sera pas touchée, Israël voulant éviter, maintenant tout du moins, de basculer vers une guerre totale.