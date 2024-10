Air France prolonge la suspension de ses vols vers Israël et le Liban

Air France a annoncé lundi la prolongation de la suspension de ses liaisons aériennes vers Tel-Aviv jusqu'au 5 novembre et vers Beyrouth jusqu'au 30 novembre 2024, en raison de la situation sécuritaire dans la région.

La compagnie nationale française, qui affirme suivre "en temps réel l'évolution de la situation au Proche-Orient", indique que la reprise des opérations restera conditionnée à une évaluation de la situation sur place.

Les passagers concernés par ces annulations seront contactés individuellement et se verront proposer des solutions de report ou de remboursement, précise la compagnie.

Air France rappelle que "la sécurité de ses clients et de ses équipages est sa priorité absolue" et assure maintenir une surveillance permanente de la situation géopolitique des territoires desservis et survolés par ses appareils.