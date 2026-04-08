Air India augmente ses tarifs vers Israël en raison de la guerre et de la flambée du pétrole

La compagnie Air India a annoncé une hausse significative de ses prix pour les vols vers Israël, conséquence directe de la flambée des coûts liée à la guerre avec l’Iran et aux tensions dans le Golfe. Dans une note adressée aux agences de voyages, la compagnie précise que cette augmentation entrera en vigueur dès le 10 avril.

Concrètement, le prix des billets va grimper de 80 dollars par trajet, soit 160 dollars supplémentaires pour un aller-retour. Une hausse qui s’explique par l’augmentation rapide des prix du carburant, elle-même liée aux perturbations dans le détroit d’Ormuz, passage clé pour l’approvisionnement énergétique mondial.

Cette décision intervient alors qu’Air India a déjà suspendu ses vols vers Israël jusqu’au 31 mai, en raison de la situation sécuritaire. Mais au-delà de cette compagnie, c’est l’ensemble du transport aérien mondial qui commence à ressentir les effets de la crise.

Plusieurs grandes compagnies alertent sur une dégradation rapide. Le patron de United Airlines, Scott Kirby, prévient que la hausse des prix des billets pourrait se faire sentir « très rapidement ». D’autres acteurs comme SAS ou Air New Zealand ont déjà commencé à réduire leurs vols face à la montée des coûts.

Du côté de Ryanair, le directeur général Michael O’Leary évoque même la possibilité d’annuler jusqu’à 10 % des vols cet été si la situation ne s’améliore pas, en raison de tensions sur l’approvisionnement en carburant.

Dans ce contexte, les voyageurs pourraient rapidement faire face à une hausse généralisée des prix, voire à des perturbations importantes du trafic aérien. L’évolution du conflit et la stabilité du détroit d’Ormuz seront déterminantes dans les prochaines semaines pour l’ensemble du secteur.