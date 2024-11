Alerte à la sécurité : Israël met en garde ses ressortissants en Thaïlande

Le Bureau du Premier ministre israélien, par l'intermédiaire du Mossad et du Bureau de la Sécurité nationale, a émis aujourd'hui une mise en garde concernant des menaces potentielles visant les Israéliens et les Juifs en Thaïlande.

Selon le communiqué, les services de sécurité israéliens, en collaboration avec leurs homologues thaïlandais, surveillent depuis plusieurs mois une série d'événements préoccupants dans le pays. Face à ces menaces croissantes, les autorités appellent à une vigilance accrue, tout en maintenant pour l'instant le niveau d'alerte voyage inchangé.

Recommandations principales :

Éviter les rassemblements de grande ampleur liés à Israël, particulièrement ceux annoncés à l'avance

Signaler toute activité hostile aux forces de sécurité locales

Limiter l'affichage de symboles israéliens ou juifs

Ne pas partager ses déplacements sur les réseaux sociaux

Les autorités soulignent que depuis le début de la guerre du 7 octobre, les efforts de l'Iran et de ses alliés pour cibler des objectifs israéliens et juifs se sont intensifiés à l'échelle mondiale. Ces directives s'appliquent à l'ensemble du territoire thaïlandais, sans distinction régionale. Le Mossad et les services de sécurité israéliens continuent de travailler en étroite collaboration avec leurs partenaires internationaux pour assurer la protection des ressortissants israéliens et de la communauté juive à l'étranger.