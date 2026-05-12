Algérie : le journaliste Christophe Gleizes a reçu sa première visite en prison d'un diplomate français

Le journaliste français Christophe Gleizes, détenu depuis près d’un an en Algérie et condamné à sept ans de prison, a reçu lundi sa première visite consulaire depuis son incarcération. Selon Reporters sans frontières, cité par l’AFP, cette visite a été effectuée par Bruno Clerc, consul de France à Alger.

« La visite a eu lieu hier et a été conduite par Bruno Clerc, consul de France à Alger », a indiqué Thibaud Bruttin, directeur général de RSF, précisant que « Christophe a la santé et le moral ». Cette première visite constitue une étape importante dans un dossier devenu sensible entre Paris et Alger.

Le principe de cette visite avait été acté samedi, lors d’une rencontre à Alger entre le président algérien Abdelmadjid Tebboune et la ministre française déléguée aux Armées, Alice Rufo. La mère du journaliste, Sylvie Godard, avait salué cette perspective, y voyant une avancée dans les relations franco-algériennes et dans le dossier de son fils. Après la visite, elle a indiqué sur TV5 Monde que le consul avait donné à la famille des nouvelles « très rassurantes ».

Arrêté en mai 2024 alors qu’il réalisait un reportage en Kabylie, dans le nord-est de l’Algérie, Christophe Gleizes a été condamné en appel début décembre à sept ans de prison pour « apologie du terrorisme ». Sa famille a annoncé mardi qu’il avait retiré en mars son pourvoi en cassation, une décision interprétée comme une manière d’ouvrir la voie à une éventuelle grâce présidentielle.

« On espère vraiment que d'ici la fin mai, il y aura des développements très positifs pour le retour de Christophe en France », a déclaré sa mère.

Cette visite intervient dans un contexte de réchauffement diplomatique entre la France et l’Algérie, après deux années de crise profonde. La venue d’Alice Rufo à Alger visait, selon l’Élysée, à « nouer des relations confiantes et prometteuses » et à « restaurer un dialogue efficace ».

Dans une déclaration à l’AFP, Alice Rufo a « salué » la réalisation de cette visite consulaire et « les nouvelles rassurantes apportées par sa famille ».