Mansour Abbas propose un service civique pour les jeunes Arabes israéliens

Le président de Ra’am, Mansour Abbas, a présenté une proposition de service civique destinée aux jeunes Arabes israéliens, lors de la conférence « Tel Aviv pour l’avenir d’Israël », organisée avec la Fondation Kadar.

Il a précisé qu’il ne s’agissait pas d’un service militaire, mais d’un cadre civil adapté aux besoins de la société arabe. Selon lui, de nombreux jeunes Arabes souhaitent contribuer à la société israélienne, à condition que le modèle proposé respecte leur réalité sociale et communautaire.

Selon lui, environ 33 000 jeunes hommes et femmes ont besoin d’une solution pour éviter de « tomber entre les mailles du filet ». Mansour Abbas affirme que ce programme pourrait aider à la fois les individus, les communautés arabes et l’économie israélienne.

Revenant sur le 7 octobre, il a déclaré que la société arabe avait elle aussi payé un prix, se trouvant prise entre son identité de citoyens israéliens et son appartenance arabe-palestinienne. Il a toutefois estimé que le tissu des relations entre Juifs et Arabes en Israël avait tenu, les citoyens des deux communautés ayant, selon lui, fait preuve d’un comportement exemplaire.

Mansour Abbas a également replacé cette initiative dans une vision plus large de l’intégration politique et civique des citoyens arabes en Israël. Selon lui, les prochaines élections se joueront en grande partie autour de la question de la place des partis arabes dans la politique israélienne.

Il a affirmé que Ra’am n’avait actuellement aucun contact avec le Likoud ou Benjamin Netanyahou, contrairement aux discussions de 2021, et que son objectif était de remplacer le gouvernement actuel.

Enfin, il a affirmé que Ra’am évoluait d’un parti religieux vers un parti civil plus large. Fondé en 1996 avec le soutien du courant islamique, Ra’am représenterait désormais, selon lui, un public plus diversifié, pas uniquement musulman ni religieux, mais centré sur la lutte contre la criminalité, la violence et les difficultés de la société arabe.