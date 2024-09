Antony Blinken en tournée au Proche-Orient sans passage par Jérusalem

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken était en Égypte mardi et mercredi pour son 10e voyage au Moyen-Orient depuis le début de la guerre à Gaza il y a près d'un an. Ce voyage vise en partie à affiner une proposition à présenter à Israël et au Hamas pour un accord de cessez-le-feu et la libération d'otages.

Contrairement aux récentes missions de médiation, le plus haut diplomate américain voyage cette fois sans projections optimistes de l'administration Biden quant à une percée attendue dans les négociations difficiles. De plus, contrairement aux missions précédentes, Blinken n'a pas de plans publics pour se rendre en Israël et rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahu lors de ce voyage.

Les déclarations publiques enflammées du dirigeant israélien - comme l'affirmation selon laquelle Israël n'accepterait qu'une "victoire totale" lorsque Blinken était dans la région en juin - et certaines autres exigences inflexibles ont compliqué la diplomatie antérieure. Cette approche publique modérée fait suite à des mois pendant lesquels le président Joe Biden et ses responsables ont publiquement évoqué un accord pour mettre fin à la guerre à Gaza comme étant à portée de main, espérant faire pression sur le gouvernement d'extrême droite de Netanyahu et le Hamas pour conclure un accord.

L'administration Biden dit maintenant qu'elle travaille avec ses homologues médiateurs, l'Égypte et le Qatar, pour élaborer une proposition finale révisée visant à obtenir au moins un cessez-le-feu de six semaines entre Israël et le Hamas, qui libérerait certains des otages détenus par le Hamas en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Les Américains pensent que l'attention publique sur les détails des pourparlers ne ferait que nuire à cet effort