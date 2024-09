Appel à la retenue au Moyen-Orient : Sánchez et Abbas s'entretiennent à Madrid

Dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a lancé un appel à la retenue et à la désescalade lors d'une rencontre avec le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, à Madrid.

Cette réunion, qui s'est tenue mercredi, intervient à un moment critique où la région est secouée par une série d'attaques explosives. "Aujourd'hui, le risque d'escalade a de nouveau dangereusement augmenté," a déclaré Sánchez à l'issue de leur entretien de 45 minutes. "Le président Abbas et moi avons évoqué la situation au Liban, et nous devons lancer un nouvel appel fort à la retenue, à la désescalade et à la coexistence pacifique entre les pays. En bref, à la paix."

Cette rencontre marque la première entrevue entre les deux dirigeants depuis que l'Espagne a reconnu la "Palestine" comme un État le 28 mai dernier, dans une action coordonnée avec l'Irlande et la Norvège. Sánchez a souligné l'importance que son gouvernement accorde à l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice, qui a jugé illégale la présence israélienne en Judée-Samarie et à Jérusalem-Est.

De son côté, le président Abbas a profité de cette occasion pour proposer l'organisation d'une nouvelle Conférence de paix pour le Moyen-Orient à Madrid, faisant écho à celle qui s'était tenue dans la capitale espagnole il y a 33 ans. Cette proposition souligne la volonté palestinienne de relancer le processus de paix dans un cadre international. La rencontre entre Sánchez et Abbas témoigne de l'engagement croissant de l'Espagne dans les affaires du Moyen-Orient et de sa volonté de jouer un rôle de médiateur dans le conflit israélo-palestinien. La reconnaissance récente de l'État palestinien par Madrid renforce cette position et pourrait potentiellement influencer la politique européenne dans la région.

Cependant, l'appel à la retenue lancé par Sánchez intervient dans un contexte régional extrêmement tendu, marqué par des violences récurrentes et une méfiance profonde entre les parties. La proposition d'Abbas pour une nouvelle conférence de paix à Madrid fait face à de nombreux obstacles, notamment l'absence de dialogue direct entre Israéliens et Palestiniens.