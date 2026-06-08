Arménie : Macron félicite Pachinian après sa victoire

Le président français Emmanuel Macron a félicité lundi le Premier ministre arménien Nikol Pachinian pour la victoire de son parti aux élections législatives, tout en réaffirmant le soutien de la France au rapprochement de l’Arménie avec l’Europe.

https://x.com/i/web/status/2063879007574094287 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

« Je me réjouis de poursuivre à tes côtés le travail engagé pour renforcer encore nos coopérations au service de nos peuples, soutenir la paix et la souveraineté de l'Arménie, et accompagner la dynamique de rapprochement avec l'Europe », a écrit Emmanuel Macron sur le réseau X.

Selon les résultats publiés par la Commission électorale centrale après dépouillement de l’ensemble des bulletins, le parti Contrat civil de Nikol Pachinian a remporté 49,8 % des voix, loin devant l’alliance Arménie forte du milliardaire russo-arménien Samvel Karapetian, créditée de 23,3 % des suffrages.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a également salué la victoire du dirigeant arménien. « Nous apprécions profondément notre partenariat avec une Arménie démocratique qui se rapproche de plus en plus de l’Europe », a-t-elle déclaré.

La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a estimé pour sa part que les électeurs arméniens avaient choisi « un avenir européen » malgré « la forte pression russe ».

Ce scrutin constitue une nouvelle étape dans la transformation politique engagée depuis la « révolution de velours » de 2018, qui avait porté Nikol Pachinian au pouvoir sur fond de lutte contre les structures oligarchiques héritées de l’ère post-soviétique.

Officiellement alliée de la Russie depuis des décennies, l’Arménie multiplie toutefois les signes d’éloignement vis-à-vis de Moscou et renforce progressivement ses liens avec l’Union européenne et les États-Unis.