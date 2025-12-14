Attentat antisémite à Sydney : la communauté internationale sous le choc

Après l'attentat antisémite au cours duquel onze personnes ont été tuées dimanche lors d'une fête de Hanoucca à Sydney, les dirigeants israéliens et internationaux ont fait part de leur émotion.

Le président israélien Isaac Herzog a vivement réagi, déclarant avoir "averti à maintes reprises le gouvernement australien de la nécessité d'éradiquer l'antisémitisme criminel et croissant dans leur pays". Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar s'est dit "choqué par cette attaque meurtrière", estimant qu'il s'agit "des conséquences du déchaînement antisémite dans les rues australiennes ces deux dernières années, avec les appels à la 'globalisation de l'Intifada' qui se sont concrétisés aujourd'hui".

https://x.com/i/web/status/2000134162531955076 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a qualifié les images de "choquantes et troublantes", mais n'a fait aucune mention de la communauté juive ni de Hanoucca dans sa déclaration, se contentant d'évoquer ses "pensées pour toutes les personnes touchées".

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a également réagi sans référence explicite à la communauté juive, évoquant simplement "des nouvelles très troublantes d'Australie". Le journaliste Piers Morgan lui a rapidement répondu : "Euh... vérifiez les dernières nouvelles, Premier ministre", après que Starmer ait publié des vœux pour Hanoucca quelques minutes après l'attaque, sans mentionner la fusillade.

L'ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett a été plus virulent : "L'écriture était sur le mur et elle a été ignorée. Le gouvernement australien porte une responsabilité. Un rassemblement juif festif s'est transformé en scène de terreur."

https://x.com/i/web/status/2000132762158719146 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le directeur général de l'Association juive australienne, Robert Gregory, a déclaré : "Ce qui s'est passé cette nuit est une tragédie, mais totalement prévisible. Le gouvernement Albanese a été averti à de nombreuses reprises mais n'a pas pris les mesures appropriées pour protéger la communauté juive."

"À Sydney, une attaque terroriste antisémite a frappé des familles rassemblées pour célébrer Hanouka", a de son côté déclaré Emmanuel Macron. "La France exprime ses pensées pour les victimes, les blessés et leurs proches. Elle partage la douleur du peuple australien et continuera de lutter sans faiblesse contre la haine antisémite qui nous meurtrit tous, partout où elle frappe".

La France exprime ses pensées pour les victimes, les blessés et leurs proches. Elle partage la douleur du peuple australien et continuera de lutter sans faiblesse contre la haine antisémite qui nous meurtrit tous, partout où elle frappe.

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'est dit "choqué" par cette "attaque mortelle terrible", exprimant son soutien à "la communauté juive du monde entier en ce premier jour de Hanoucca". Des dirigeants européens, dont la présidente du Parlement européen Roberta Metsola et l'ambassadeur d'Allemagne en Israël, ont également condamné l'attaque.