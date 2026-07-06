Au moins 10 morts dans des bombardements russes dans la région de Kiev

Au moins dix personnes ont été tuées lundi lors de bombardements russes visant la région de Kiev, selon les autorités ukrainiennes. Les frappes ont touché la capitale ainsi que ses environs, faisant également des dizaines de blessés.

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Le chef de l'administration militaire de Kiev, Tymour Tkatchenko, a indiqué que neuf personnes avaient perdu la vie dans la capitale et qu'au moins 46 autres avaient été blessées. Les équipes de secours sont toujours mobilisées pour porter assistance aux victimes et évaluer l'ampleur des dégâts.

Une dixième victime a été recensée dans le district de Boutcha, en périphérie de Kiev, a annoncé le chef de l'administration militaire régionale, Mykola Kalachnyk.

Depuis le début de son invasion de l'Ukraine en février 2022, la Russie mène quotidiennement des frappes de missiles et de drones contre plusieurs régions du pays. De son côté, l'Ukraine a récemment intensifié ses attaques contre le territoire russe et les zones occupées, ciblant notamment des infrastructures énergétiques et militaires afin de perturber l'effort de guerre de Moscou.

Ces nouvelles frappes illustrent la poursuite des combats, malgré les multiples appels de la communauté internationale à une désescalade du conflit. Les autorités ukrainiennes poursuivent les opérations de secours tandis que le bilan pourrait encore s'alourdir.