"Bain de sang" ou "Opération audacieuse": les journaux internationaux évoquent l'opération de sauvetage des otages à Gaza

L'opération de secours des otages de Gaza, au cours de laquelle Noa Argamani, Almog Meir Jan, Andrey Kozlov et Shlomo Ziv ont été sauvés, a fait grand bruit dans les médias internationaux. Alors que certains ont choisi de se concentrer sur les otages libérés et sur les réactions des familles et des amis, d'autres ont préféré mettre en avant le sort des Palestiniens tués pendant l'opération, sans jamais pointer du doigt les civils de Gaza qui détenaient les otages dans des appartements privés situés dans un lieu aussi densément peuplé.

"Plus de 200 Palestiniens tués dans un raid israélien à Gaza", a titré le Washington Post. Un autre titre du journal américain sur l'événement était : "Jour de joie pour Israël sur fond de bain de sang, avec quatre otages libérés vivants". La chaîne américaine CNN, a choisi de mettre en avant le point de vue palestinien, avec le titre : "'C'était un enfer sur terre' : les civils décrivent l'opération à Gaza qui a conduit à la libération des otages israéliens".

À l'opposé, d'autres journaux ont préféré se concentrer sur l'opération héroïque israélienne et ses résultats. "Une audacieuse opération de sauvetage libère les otages du festival Nova", a par exemple titré le Sunday Telegraph anglais. "Israël a libéré quatre otages que le Hamas cachait dans un camp de réfugiés", à quant à lui indiqué l'espagnol El Mundo. En Italie, La Repubblica a écrit : "Noa, symbole du 7 octobre, de retour à la maison". En France, Le Parisien a sobrement mentionné : "Noah et trois otages libérés".