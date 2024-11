BBC : la parole antisémite se libère, la direction reste muette

Un lanceur d'alerte de confession juive employé par la BBC a dénoncé au Telegraph une "normalisation" de l'antisémitisme au sein du radiodiffuseur public britannique. Ce professionnel expérimenté, qui a souhaité garder l'anonymat, affirme avoir subi des remarques antisémites et anti-israéliennes "quasi quotidiennes", sans que la direction ne prenne ses plaintes au sérieux.

"L'antisémitisme existe dans les salles de rédaction de la BBC. C'est le cas depuis des années, et il est plus vivace que jamais depuis les événements du 7 octobre", témoigne-t-il dans sa lettre au Telegraph. Ces accusations surviennent dans un contexte déjà tendu, après la démission récente de Jay Rayner, critique gastronomique du Observer, qui avait accusé le Guardian d'employer des antisémites.

Le lanceur d'alerte remet également en cause l'engagement de Tim Davie, directeur général de la BBC. Malgré un email envoyé en février à tout le personnel condamnant le racisme sous toutes ses formes, l'employé estime que "pour le personnel juif, l'expérience de l'antisémitisme et des attaques contre Israël est quotidienne". Il ajoute que "les actes parlent plus fort que les mots, et malheureusement, quand il s'agit d'antisémitisme ou d'antisionisme à la BBC, ses actes sont en réalité muets".

Selon ce témoignage, la situation se serait particulièrement détériorée depuis le début du conflit à Gaza suite à l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre.