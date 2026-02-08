Benjamin Netanyahou attendu au sommet mondial de la droite conservatrice à Budapest

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou doit se rendre le mois prochain à Budapest pour participer à la conférence internationale de la droite conservatrice CPAC, ont confirmé des sources officielles à Jérusalem. L’événement se tiendra le 21 mars en Hongrie et réunira des dirigeants et figures de la droite venus d’Europe et des États-Unis.

Cette participation s’inscrit dans un contexte diplomatique marqué par la guerre en cours et par la volonté affichée du chef du gouvernement israélien de renforcer ses liens avec les cercles conservateurs américains. À Jérusalem, on considère ce rapprochement comme un atout stratégique, notamment face aux pressions internationales exercées sur Israël et à l’évolution des équilibres politiques à Washington, à l’approche de l’élection présidentielle américaine.

Le sommet sera accueilli par le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, figure centrale du courant conservateur européen, à quelques jours des élections générales en Hongrie. Le rendez-vous est présenté comme une plateforme majeure de coordination idéologique, opposée aux courants libéraux dominants au sein de l’Union européenne.

Lors de la précédente édition organisée en mai dernier, Viktor Orbán avait exposé un plan en quatre points visant à « restaurer la souveraineté européenne », axé notamment sur la lutte contre l’immigration, le renforcement des États-nations et la limitation des pouvoirs des institutions européennes.

La présence annoncée de Benjamin Netanyahou devrait susciter une attention politique importante, tant en Israël qu’en Europe. Elle illustre la stratégie du Premier ministre consistant à consolider ses alliances avec des dirigeants conservateurs sur la scène internationale, dans un contexte diplomatique et sécuritaire particulièrement sensible pour l’État hébreu.