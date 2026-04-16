Benjamin Netanyahou parmi les 100 personnalités les plus influentes de 2026 du Time

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a été inclus dans la liste annuelle des 100 personnalités les plus influentes du magazine Time pour 2026, marquant sa cinquième apparition dans ce classement. Parmi la vingtaine de dirigeants politiques retenus cette année, sa présence illustre son rôle central sur la scène internationale dans un contexte de fortes tensions régionales.

Dans son portrait, le magazine souligne le contraste entre les critiques visant sa responsabilité dans l’attaque du 7 octobre 2023 menée par des terroristes du Hamas, qualifiée de pire défaillance sécuritaire de l’histoire d’Israël, et son retour politique depuis lors. Time estime que les opérations militaires menées par Israël au Liban et en Iran, ainsi que la libération d’otages détenus à Gaza, ont contribué à renforcer sa popularité au sein de l’opinion publique israélienne. En parallèle, ces mêmes événements, combinés à l’expansion des implantations en Judée-Samarie, continuent d’alimenter des critiques à l’international et de fragiliser le soutien, notamment chez les jeunes Américains.

La liste inclut également plusieurs figures majeures de la politique mondiale, dont le président américain Donald Trump, le secrétaire d’État Marco Rubio, le chef militaire américain Dan Caine ainsi que l’émissaire de la Maison-Blanche Steve Witkoff. D’autres responsables politiques y figurent, à l’image de la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, du maire de New York Zohran Mamdani ou encore de Jacob Frey, gouverneur du Minnesota.

Le profil consacré à Zohran Mamdani met notamment en avant ses critiques virulentes à l’égard d’Israël, soulignant que ses relations avec certains électorats clés, dont une partie de la communauté juive, constitueront un test pour sa capacité à traduire ses positions en actions politiques concrètes.