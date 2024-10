Biden : "Sinwar est mort, c'est un bon jour pour le monde"

Le président américain Joe Biden s'est félicité de l'élimination de Yahya Sinwar, ancien chef du Hamas et cerveau du massacre du 7 octobre, tué lors d'une frappe opération israélienne à Rafah, dans le sud de Gaza. "Les autorités israéliennes ont informé mon équipe de sécurité nationale qu'une mission qu'ils ont menée à Gaza a probablement tué le leader du Hamas Yahya Sinwar. Des tests ADN ont maintenant confirmé que Sinwar est mort. C'est un bon jour pour Israël, pour les États-Unis et pour le monde", a déclaré Biden.

Le président a souligné la responsabilité de Sinwar dans les attaques du 7 octobre : "En tant que leader du groupe terroriste Hamas, Sinwar était responsable de la mort de milliers d'Israéliens, de Palestiniens, d'Américains et de citoyens de plus de 30 pays. Il était le cerveau des massacres, viols et enlèvements du 7 octobre."

Biden a rappelé l'ampleur de l'attaque : "Plus de 1 200 personnes ont été tuées ce jour-là, le jour le plus meurtrier pour les Juifs depuis l'Holocauste, dont 46 Américains. Plus de 250 ont été prises en otage, 101 sont toujours portées disparues."

Le président a comparé cet événement à l'élimination d'Oussama Ben Laden : "Pour mes amis israéliens, c'est sans doute un jour de soulagement et de réminiscence, similaire aux scènes observées aux États-Unis après que le président Obama a ordonné le raid pour tuer Oussama Ben Laden en 2011."

Concernant l'avenir, Biden a déclaré : "Il y a maintenant la possibilité d'un 'jour d'après' à Gaza sans le Hamas au pouvoir, et d'un règlement politique qui offre un meilleur avenir aux Israéliens et aux Palestiniens. Yahya Sinwar était un obstacle insurmontable à la réalisation de tous ces objectifs. Cet obstacle n'existe plus."

Le président a conclu en annonçant qu'il s'entretiendrait prochainement avec le Premier ministre Netanyahou et d'autres dirigeants israéliens "pour discuter de la voie à suivre pour ramener les otages dans leurs familles et mettre fin à cette guerre une fois pour toutes".