Blinken a promis à Netanyahou que les États-Unis supprimeraient les limites imposées aux livraisons d'armes à Israël (médias)

Lors de leur rencontre la semaine dernière en Israël, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a promis au Premier ministre Benjamin Netanyahou que Washington lèverait dans les prochains jours toutes les restrictions sur les transferts d'armes vers l'État juif, selon des informations de Channel 12 news et du journal allemand Bild.

Les informations non sourcées indiquent que M. Netanyahou a demandé le renouvellement des livraisons d'armes au même niveau qu'au début de la guerre, déplorant que les États-Unis ont en pratique interrompu leur soutien militaire à la guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza. M. Netanyahou aurait averti que le ralentissement de l'aide faisait le jeu de l'Iran et de ses mandataires dans la région, prolongeait la guerre et augmentait le risque qu'elle s'étende à de nouveaux fronts.

Après l'engagement de M. Blinken, M. Netanyahou a demandé au ministre de la défense Yoav Gallant, au ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer et au conseiller à la sécurité nationale Tzachi Hanegbi de s'assurer que les transferts d'armes avaient été renouvelés lors des prochaines réunions avec les responsables américains, selon les médias.