Blinken et Lammy toujours "déterminés" à mettre fin au conflit à Gaza

Lors d'une conférence de presse conjointe à Londres, le Secrétaire d'État américain Antony Blinken et son homologue britannique David Lammy ont affiché un optimisme prudent quant à la possibilité d'un accord de cessez-le-feu à Gaza.

"Nous sommes déterminés à mettre fin au conflit à Gaza le plus rapidement possible", a déclaré Blinken. Il a souligné que les États-Unis travaillent étroitement avec le Qatar et l'Égypte pour "combler les derniers écarts" dans la formulation d'un nouvel accord, dans lequel plus personne à part eux ne semble croire désormais.

Selon Blinken, plus de 90% des questions ont déjà été résolues, ne laissant qu'une poignée de problèmes "difficiles mais parfaitement solubles". Une nouvelle proposition sera bientôt présentée aux parties concernées, a-t-il encore affirmé, malgré un certain pessimisme exprimé ces derniers jours par les négociateurs israéliens et américains.

Lammy a confirmé l'évaluation de Blinken, ajoutant que la balle est maintenant dans le camp du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et du leader du Hamas, Yahya Sinwar, pour "franchir la ligne d'arrivée". Les deux diplomates ont souligné l'intérêt régional pour un cessez-le-feu, Blinken insistant sur le fait qu'il est "clairement dans l'intérêt d'Israël". Cependant, leurs positions divergent légèrement sur l'avenir du Hamas. Lammy a affirmé qu'il ne peut y avoir "aucun rôle pour le Hamas à l'avenir", tandis que Blinken n'a pas évoqué explicitement la défaite du groupe.