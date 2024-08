Bras de fer éducatif : Ankara bloque l'accès aux écoles françaises pour ses citoyens

Dans un geste qui secoue les relations franco-turques, Ankara vient de lancer une offensive éducative qui pourrait bien redessiner le paysage scolaire en Turquie. Le gouvernement turc a pris une décision radicale : interdire l'inscription de nouveaux élèves turcs dans les établissements scolaires français du pays. Cette mesure, qui prend effet immédiatement, soulève de nombreuses questions sur l'avenir de l'éducation internationale en Turquie et les enjeux diplomatiques sous-jacents.

Au cœur de cette décision se trouve une demande persistante de la Turquie : la réciprocité. Ankara souhaite ardemment pouvoir ouvrir des écoles turques en France, reconnues par l'État français. Cette exigence, longtemps restée lettre morte, semble avoir poussé les autorités turques à prendre des mesures drastiques.

Le ministre turc de l'Éducation, Yusuf Tekin, n'a pas mâché ses mots : "Nous ne sommes pas comme les pays que vous avez colonisés. Nous sommes un État souverain." Cette déclaration illustre la tension croissante entre les deux nations sur la question éducative. Le ministère turc de l'Éducation a annoncé un accord intérimaire, fruit de "longues négociations". Cet accord stipule qu'aucun nouvel élève turc ne sera inscrit dans les écoles françaises jusqu'à la conclusion d'un accord international établissant un statut juridique clair pour ces établissements.

KAYHAN OZER, HO (TURKISH PRESIDENT OFFICE/AFP/File)

Cette décision affecte particulièrement les écoles maternelles et primaires françaises, comme l'école Charles De Gaulle à Ankara et l'école Pierre Loti à Istanbul. Plus inquiétant encore, la mesure est rétroactive au 1er janvier 2024, couvrant ainsi l'année scolaire 2024-2025 et au-delà. La Turquie ne se contente pas de restreindre les inscriptions. Elle exige également que les cours de langue, culture, littérature, histoire et géographie turques dans ces écoles soient dispensés uniquement par des enseignants turcs nommés par le ministère de l'Éducation turc. Cette demande s'inscrit dans un contexte plus large de promotion de la culture et de la langue turques à l'étranger. Le ministre Tekin insiste particulièrement sur l'importance des "cours de langue et de civilisation turques" pour les élèves de la diaspora en France, affirmant que Paris fait obstruction sur ce point. Si un accord n'est pas trouvé rapidement, les conséquences pour les écoles françaises en Turquie pourraient être désastreuses. L'interdiction d'admettre des citoyens turcs dans ces établissements réduirait drastiquement leur nombre d'élèves, mettant en péril leur existence même.

Cette crise éducative s'inscrit dans un contexte plus large de tensions entre la Turquie et l'Occident. Le président Recep Tayyip Erdogan a récemment présenté un nouveau programme scolaire mettant l'accent sur la famille et l'ordre moral, une décision critiquée par les syndicats d'enseignants qui y voient une islamisation de l'éducation au détriment des langues étrangères et des sciences. Cette confrontation sur le terrain éducatif révèle des enjeux bien plus vastes. Il s'agit d'une véritable guerre d'influence culturelle, où l'éducation devient un outil de soft power et de négociation diplomatique. Alors que les autorités françaises n'ont pas encore réagi officiellement, l'avenir des relations franco-turques dans le domaine de l'éducation reste incertain.