"Ce qui se passe à Gaza est la destruction complète de la population civile" (Vladimir Poutine)

Le président russe Vladimir Poutine s'est adressé aux journalistes en marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg et a évoqué de nombreux sujets tels que les guerres en Ukraine et à Gaza, les élections américaines et l'utilisation des armes nucléaires.

Concernant Gaza, Poutine a continué d'attaquer l'Etat hébreu et a déclaré que "ce qui se passe actuellement à Gaza en réponse à l'attaque terroriste contre Israël ne ressemble pas à une guerre". "C'est une sorte de destruction complète de la population civile", a-t-il affirmé, en ajoutant que "la Russie est capable de contribuer aux efforts visant à créer la paix au Moyen-Orient avec un espoir pour la création d'un État palestinien". Selon l'AFP, le président Poutine a également déclaré que peu importe pour la Russie que le président sortant Joe Biden ou son rival Donald Trump remportent l'élection présidentielle américaine. "Après l'élection présidentielle, rien ne changera dans les relations russo-américaines", a souligné Poutine à propos des élections de novembre. S'adressant à des journalistes étrangers pour la première fois depuis son investiture le mois dernier pour un cinquième mandat, Poutine a affirmé que "Moscou travaillera avec le président que le peuple américain choisira". Le président russe a même averti l'Allemagne que l'utilisation d'armes allemandes par l'Ukraine pour atteindre des cibles en Russie constituait une "mesure dangereuse" et pourrait nuire aux relations entre les deux pays.