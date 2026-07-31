Ceuta débordée par l’arrivée de 50 000 migrants en 24 heures

Près de 50 000 migrants venus du Maroc ont franchi en l’espace de 24 heures la frontière de Ceuta, territoire espagnol situé sur la côte nord-africaine, a annoncé vendredi le ministère espagnol de l’Intérieur. La police locale a également indiqué que 18 corps avaient été repêchés en mer.

La crise a débuté jeudi, lorsque des milliers de personnes ont tenté de pénétrer sur le territoire espagnol, d’abord par voie terrestre, puis à la nage en contournant la digue qui marque la frontière. Après plusieurs dizaines d’arrivées relativement dispersées dans la nuit, la situation s’est rapidement aggravée dans la journée, jusqu’à échapper au contrôle des autorités locales.

Ce nouvel afflux ravive la crise migratoire à laquelle l’Espagne est confrontée sur sa frontière méridionale avec le Maroc. Avec Melilla, Ceuta constitue l’un des deux seuls territoires européens implantés sur le continent africain, ce qui en fait une porte d’entrée particulièrement convoitée vers l’Union européenne.

L’épisode a également provoqué des tensions diplomatiques entre l’Espagne et l’Italie. Madrid a convoqué l’ambassadeur italien après des déclarations du ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, qui s’est prononcé en faveur de la fermeture de la zone frontalière ouverte avec l’Espagne. Son homologue espagnol, José Manuel Albares, a dénoncé des propos "indignes du ministre des Affaires étrangères d’un pays partenaire et ami", estimant que Madrid attendait "de la solidarité, et non de la démagogie".

Les autorités espagnoles redoutent désormais de nouvelles vagues d’arrivées dans les prochains jours. Elles avertissent qu’en l’absence de mesures rapides, les infrastructures et la vie quotidienne à Ceuta pourraient être durablement paralysées.