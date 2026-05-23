Chypre : un Israélien arrêté dans une enquête sur un trafic illégal d’embryons

Un ressortissant israélien a été arrêté mardi dans la partie turque de Chypre, soupçonné d’être impliqué dans un trafic illégal d’embryons, a rapporté Ynet. Deux citoyens turcs, le directeur d’une clinique de fertilité et un médecin, ont également été interpellés dans le cadre de l’enquête.

Selon le média Ynet, les trois suspects sont accusés d’avoir tenté de faire sortir des embryons du nord de Chypre sans les autorisations requises. Présentés devant un tribunal, ils ont vu leur détention prolongée d’une journée afin de permettre aux enquêteurs de poursuivre les investigations, recueillir des témoignages et analyser les images de vidéosurveillance.

L’Israélien a été arrêté à l’aéroport d’Ercan alors qu’il s’apprêtait à embarquer pour le Mexique via Istanbul. Selon les autorités, il transportait un conteneur spécialisé pour embryons, portant la mention «Life Parcel». Quatre embryons ont été découverts à l’intérieur, conservés dans quatre éprouvettes distinctes.

D’après la police, les embryons provenaient d’un centre de fertilité situé à Lefkoşa, nom turc de Nicosie-Nord, capitale autoproclamée de la République turque de Chypre du Nord. Les enquêteurs affirment qu’aucune autorisation du ministère local de la Santé n’avait été délivrée pour transférer ces embryons hors du territoire.

L’enquête porte notamment sur de possibles violations des lois encadrant la transplantation de cellules, tissus et organes humains, ainsi que sur un réseau présumé de trafic international d’embryons. Selon plusieurs sources proches du dossier, la cargaison devait finalement rejoindre le Mexique.

L’affaire met également en lumière les zones grises juridiques liées à la procréation médicalement assistée et au transfert transfrontalier de matériel génétique. L’avocat israélien Nir Yaslovitzh, spécialiste du droit pénal international, souligne que ce type de dossiers connaît une forte hausse ces dernières années. «Dans de nombreux cas, la question centrale n’est pas seulement ce qui a été fait, mais comment la procédure a été organisée avec les autorités et dans quel cadre réglementaire», explique-t-il.