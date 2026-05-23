Tel-Aviv : une fillette de 11 ans succombe à ses blessures après l’accident de bus à Dizengoff

Une fillette de 11 ans grièvement blessée dans l’accident de bus survenu plus tôt cette semaine à Tel-Aviv est décédée de ses blessures, a annoncé vendredi l’hôpital Ichilov. La victime a été identifiée comme Talia Chaya Timsit.

L’accident s’était produit lundi sur la rue Dizengoff, lorsqu’un autobus avait percuté un arbre puis un poteau électrique avant de dévier vers des piétons. Dix autres personnes avaient été blessées dans la collision, dont une femme de 49 ans et un homme de 76 ans, tous deux grièvement touchés.

Selon un ambulancier du Magen David Adom, Talia Chaya Timsit se trouvait parmi les piétons lorsqu’elle a été violemment percutée par le véhicule. Elle souffrait de graves blessures à la tête, au visage et à la poitrine.

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Les circonstances exactes de l’accident font toujours l’objet d’une enquête policière. D’après Channel 12, le chauffeur du bus a indiqué s’être senti mal peu avant la collision. Les enquêteurs examinent désormais la possibilité qu’il ait été victime d’un problème médical au volant.

Le drame a profondément bouleversé les habitants de Tel-Aviv, en particulier dans le secteur de Dizengoff, l’une des artères les plus fréquentées de la ville. L’annonce du décès de la jeune fille a suscité une vive émotion en Israël.