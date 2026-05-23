Tulsi Gabbard démissionne de son poste de directrice du renseignement américain

Tulsi Gabbard a annoncé vendredi sa démission du poste de directrice du renseignement national de Donald Trump, expliquant vouloir se consacrer à son mari, atteint d’un cancer rare des os. Dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux, elle indique avoir informé le président américain qu’elle quitterait officiellement ses fonctions le 30 juin.

«À ce stade, je dois me retirer du service public afin d’être à ses côtés et de le soutenir pleinement dans ce combat», écrit-elle, précisant que son mari fait face à «des défis majeurs dans les semaines et les mois à venir».

Ancienne élue démocrate devenue proche de Donald Trump, Tulsi Gabbard supervisait la coordination des 18 agences de renseignement américaines. Sa démission intervient dans un contexte politique délicat, quelques semaines après une audition tendue au Congrès durant laquelle elle avait évité à plusieurs reprises de répondre aux questions concernant d’éventuels avertissements adressés à la Maison-Blanche sur les conséquences possibles du conflit avec l’Iran.

Donald Trump lui a rendu hommage dans un message publié sur les réseaux sociaux. «Tulsi a fait un travail incroyable, elle va nous manquer», a déclaré le président américain. Il a annoncé que son adjoint principal, Aaron Lukas, assurerait l’intérim à la tête du renseignement national.

Tulsi Gabbard devient ainsi le quatrième membre du cabinet Trump à quitter ses fonctions depuis le début du second mandat du président américain — et le quatrième départ féminin au sein de son administration.

Figure atypique de la politique américaine, ancienne militaire et vétérane de la guerre d’Irak, Gabbard avait progressivement rompu avec le Parti démocrate avant de se rapprocher du camp trumpiste. Sa nomination au renseignement national avait suscité de nombreuses critiques à Washington, notamment en raison de ses positions sur la Russie, la Syrie et les interventions militaires américaines.