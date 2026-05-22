Pays-Bas : La Haye va interdire l’importation de produits issus de Judée-Samarie

Le gouvernement néerlandais a décidé d’imposer une interdiction générale sur l’importation de marchandises et de produits fabriqués dans les implantations de Judée-Samarie et de Jérusalem-Est, a annoncé vendredi le Premier ministre néerlandais Rob Jetten.

Selon le chef du gouvernement à La Haye, cette décision vise à empêcher toute implication économique néerlandaise dans la politique israélienne au-delà de la Ligne verte. «L’interdiction vise à empêcher toute contribution, par l’activité économique des Pays-Bas, à l’occupation illégale», a déclaré Rob Jetten dans un communiqué officiel.

L’an dernier déjà, le précédent gouvernement néerlandais avait indiqué examiner une telle mesure. Selon les estimations à La Haye, l’interdiction pourrait entrer en vigueur dès la seconde moitié de l’année.

L’enjeu économique exact reste difficile à mesurer. Les Pays-Bas comptent parmi les partenaires commerciaux importants d’Israël en Europe et figurent parmi les acheteurs notables de marchandises israéliennes. Mais le gouvernement néerlandais n’a pas publié de données précises sur le volume des produits importés spécifiquement depuis les implantations, ce qui rend encore incertaine l’ampleur concrète de l’impact pour l’économie israélienne.

Cette décision intervient dans un contexte diplomatique particulièrement sensible pour Israël. Une proposition franco-suédoise est déjà sur la table de l’Union européenne afin d’imposer de nouvelles restrictions aux importations issues des implantations, restrictions qui pourraient, dans les faits, s’apparenter à une interdiction. L’Italie, qui examine encore le texte, pourrait jouer un rôle décisif.

Israël était parvenu au début du mois à bloquer l’adoption de cette initiative grâce à d’intenses efforts diplomatiques. Mais une nouvelle bataille s’annonce lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne, prévue le 15 juin. Pour Jérusalem, le risque est clair : voir une décision nationale néerlandaise ouvrir la voie à une pression européenne plus large contre les produits de Judée-Samarie.