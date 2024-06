CIJ : l'Espagne rejoint l'Afrique du Sud dans sa procédure contre Israël pour génocide présumé à Gaza

L'Espagne a décidé de s'associer à la plainte pour génocide déposée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice (CIJ) concernant les actions d'Israël à Gaza. Cela a été annoncé jeudi par le ministre espagnol des Affaires étrangères, Jose Manuel Albares, faisant de l'Espagne la deuxième nation européenne, après l'Irlande, à se joindre à la procédure. D'autres pays, dont le Chili et le Mexique, ont également apporté leur soutien à l'initiative sud-africaine auprès du tribunal qui siège à La Haye, aux Pays-Bas.

https://twitter.com/i/web/status/1798628104258359753 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

M. Albares a souligné l'engagement de l'Espagne à faire respecter le droit international et à soutenir le rôle de la CIJ en tant qu'autorité juridique suprême au sein du système des Nations unies. Il a souligné le désir de l'Espagne de soutenir le travail de la Cour et de renforcer le rôle des Nations unies dans la résolution des problèmes mondiaux. M. Albares a fait cette annonce lors d'une conférence de presse tenue à Madrid, affirmant la position de l'Espagne sur la question et signalant son engagement à promouvoir la justice et la responsabilité sur la scène internationale.

Dans un communiqué publié plus tard dans la matinée de jeudi, l'Association juive européenne (EJA), qui représente des centaines de communautés juives à travers l'Europe, a déclaré : "Le gouvernement espagnol s'est égaré. Il a perdu la vue. Il a perdu ses repères et reste sourd à ce qui s'est passé le 7 octobre". "Il n'y a pas de génocide à Gaza. Il y a une guerre - une guerre horrible - mais une guerre quand même".

https://twitter.com/i/web/status/1798645410786836728 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Nous rappelons au gouvernement espagnol que cette guerre pourrait être terminée demain si le Hamas libérait ce qu'il reste des otages", a poursuivi l'EJA. "Le gouvernement espagnol a envoyé un message clair aux Juifs de toute l'Espagne et de toute l'Europe : 'Nous ne reconnaissons pas le droit des Juifs à se défendre contre le terrorisme'", selon l'EJA. "Le fait que ce message vienne d'un pays qui a expulsé les Juifs, les a brûlés sur le bûcher et dont la vice-présidente elle-même a appelé au génocide juif en scandant "de la rivière à la mer", ne fait que confirmer les tristes profondeurs dans lesquelles le gouvernement espagnol est désormais tombé".