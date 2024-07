CIJ : l’Espagne se joint officiellement à l'Afrique du Sud dans sa procédure contre Israël pour "génocide"

L'Espagne a officiellement demandé lundi à se joindre à l'action en justice intentée par l'Afrique du Sud contre Israël pour génocide présumé, devant la Cour internationale de Justice. Citant des déclarations faites par des responsables israéliens au début de la guerre, l'Espagne a condamné "l'incitation étendue et flagrante au génocide, à l'expulsion et au nettoyage ethnique à Gaza par des personnalités publiques".

Le mois dernier, le gouvernement espagnol a annoncé que le pays souhaitait se joindre à l'action en justice et qu'il avait besoin de l'approbation de la Cour pour ce faire. Si la demande de l'Espagne a été approuvée, les demandes similaires de la Libye et du Mexique n'ont pas encore été validées. L'Autorité palestinienne a également demandé à se joindre au procès, mais n'a pas encore reçu de réponse.

AP Photo/Peter Dejong

En annonçant cette décision, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a déclaré que son pays était "attaché à la paix, à la prospérité et à la légalité internationale". "Étant donné que le gouvernement israélien ne s'est pas conformé à la demande de la Cour internationale de justice d'arrêter la guerre, et en faveur du respect du droit international et des Nations unies, nous intervenons dans la procédure engagée par l'Afrique du Sud", avait-il indiqué.

Devant une autre juridiction internationale, la Cour pénale internationale, le procureur général Karim Khan a recommandé d'inculper le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le ministre de la défense Yoav Galant, ainsi que plusieurs dirigeants du Hamas, suscitant l'indignation d'Israël. L’État hébreu a estimé que les mesures internationales prises à son encontre s'apparentaient à une "guerre juridique".