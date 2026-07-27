Colombie : le président élu rompt les relations diplomatiques avec Cuba et le Nicaragua

Le président élu de la Colombie, Abelardo de la Espriella, a annoncé dimanche qu'il romprait les relations diplomatiques avec Cuba et le Nicaragua dès son entrée en fonction, le 7 août. Soutenu par les États-Unis et par Donald Trump durant sa campagne, le dirigeant de droite entend opérer un profond changement de cap en matière de politique étrangère.

«Dans mon gouvernement, il n'y aura aucun lien avec les tyrannies», a déclaré Abelardo de la Espriella sur les réseaux sociaux. Il a également annoncé la fermeture de 15 consulats et de 14 ambassades, précisant que la rupture des relations diplomatiques ne concernerait que «Cuba et le Nicaragua».

Cette décision intervient alors que les relations entre Bogota et Washington se sont fortement tendues sous la présidence sortante de Gustavo Petro. Ce dernier a accusé son successeur d'«obéir directement au département d'État des États-Unis» et dénoncé «l'ingérence» de Donald Trump dans la politique colombienne.

Le futur président entend également rapprocher la Colombie d'Israël. Il a annoncé la réouverture d'une mission diplomatique à Jérusalem et la suspension du projet d'ouverture d'une ambassade colombienne dans les Territoires palestiniens, une initiative lancée par Gustavo Petro. Cette décision marque un changement stratégique majeur dans la politique moyen-orientale de Bogota et traduit un net rapprochement avec l'État hébreu.

Dans le cadre de sa réforme diplomatique, plusieurs représentations colombiennes à l'étranger fermeront leurs portes, notamment en Algérie, Haïti, Hongrie, Sénégal, Éthiopie et Afrique du Sud. En France et en Italie, les représentations diplomatiques seront regroupées.

Le président élu justifie cette réorganisation par des impératifs budgétaires, affirmant vouloir réaliser des économies afin de renforcer le financement de la sécurité du pays.