La Colombie va ouvrir une ambassade à Jérusalem

À l’issue d’une rencontre à Washington entre Omar Bula Escobar et son homologue israélien Gideon Sa’ar, il a été annoncé que la Colombie deviendrait le neuvième pays à installer son ambassade à Jérusalem.

Les deux ministres ont également convenu de rétablir l'ensemble des relations diplomatiques entre leurs pays et de supprimer les exigences de visa pour leurs ressortissants.

Les relations entre Bogota et Jérusalem s'étaient fortement détériorées sous la présidence de Gustavo Petro, qui avait rompu les relations diplomatiques avec Israël en 2024 et suspendu les achats d'armement israélien, accusant l'État hébreu de commettre un « génocide » à Gaza, une accusation rejetée par Israël.

Le président élu Abelardo de la Espriella, qui prendra ses fonctions en août, avait fait du rapprochement avec Israël un engagement majeur de sa campagne. Il s'est engagé à rétablir une alliance stratégique avec l'État hébreu, à ouvrir une ambassade à Jérusalem et à renforcer la coopération dans les domaines de la sécurité, de l'économie et de la diplomatie.

Ce revirement marque un changement majeur dans la politique étrangère colombienne et ouvre la voie à une normalisation complète des relations entre les deux pays après plus de deux ans de crise diplomatique.