Gideon Sa’ar réunit plusieurs chefs de la diplomatie latino-américains

La rencontre a notamment réuni les ministres des Affaires étrangères d’Argentine, du Paraguay et de Bolivie, ainsi qu’une haute conseillère du secrétaire d’État américain chargée de l’Amérique latine. Des responsables boliviens et paraguayens ont également participé aux discussions.

Cette réunion faisait suite à un entretien entre Gideon Sa’ar et le futur ministre colombien des Affaires étrangères, Omar Bula Escobar, au cours duquel les deux pays ont annoncé la reprise complète de leurs relations et l’ouverture de l’ambassade de Colombie à Jérusalem.

Les participants ont évoqué le renforcement des partenariats économiques, technologiques et diplomatiques, ainsi que les transformations politiques observées dans plusieurs pays du continent. Le ministre israélien a affirmé que les liens entre Israël et l’Amérique latine étaient « de plus en plus solides et structurés ».

Gideon Sa’ar a fait de 2026 une année prioritaire pour la diplomatie israélienne en Amérique latine, avec l’objectif de consolider les alliances régionales et de développer la coopération dans les domaines de l’innovation, du commerce et de la sécurité.