Gideon Sa’ar félicite Keiko Fujimori pour son élection à la présidence du Pérou

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a félicité Keiko Fujimori après sa victoire à l’élection présidentielle au Pérou.

Dans un message publié sur X, Sa’ar a adressé ses félicitations à la présidente élue et lui a souhaité « beaucoup de succès » dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.

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« Le Pérou et Israël sont des amis proches qui partagent des valeurs communes », a écrit le chef de la diplomatie israélienne.

Il s’est dit convaincu que les deux pays continueront à renforcer leurs relations bilatérales et à développer leur coopération dans de nombreux domaines, « au bénéfice des deux peuples ».

Cette déclaration intervient alors qu’Israël cherche à consolider ses alliances diplomatiques en Amérique latine, région où les positions envers l’État hébreu varient fortement selon les gouvernements.