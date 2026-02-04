Gideon Sa'ar : "un vent de grand changement souffle souffle sur l'Amérique latine"

Une réunion diplomatique de haut niveau s’est tenue à Washington à l’initiative du ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, réunissant des responsables israéliens, américains et latino-américains autour d’un renforcement de la coopération stratégique sur le continent. La rencontre s’est déroulée dans la nuit à la résidence de l’ambassadeur d’Israël aux États-Unis, Yechiel Leiter, en présence de trois ministres des Affaires étrangères d’Amérique latine et de hauts responsables de l’administration américaine.

Cette initiative intervient dans le contexte du lancement d’un groupe de travail conjoint entre Israël et les États-Unis consacré au dialogue stratégique sur l’Amérique latine. Gideon Sa'ar a par ailleurs indiqué que l’année 2026 serait placée sous le signe de l’Amérique latine pour le ministère israélien des Affaires étrangères, soulignant l’importance croissante de la région dans la diplomatie israélienne.

Parmi les participants figuraient les ministres des Affaires étrangères de l’Argentine, Pablo Quirno, du Paraguay, Ruben Ramirez Lecco, et de l’Équateur, Gabriela Sommerfeld. Côté américain, le vice-secrétaire d’État Christopher Landau était présent, aux côtés de la conseillère présidentielle Paula White et des membres du Congrès Maria Salazar et Mario Diaz-Balart. Des représentants de la communauté juive américaine, dont le directeur général de l’AIPAC Elliott Brandt et le président des Fédérations juives d’Amérique du Nord Eric Fingerhut, ont également pris part aux échanges.

Les discussions ont porté sur les perspectives de coopération entre les pays participants, notamment dans les domaines de l’économie, de l’innovation et des partenariats stratégiques. Les participants ont également évoqué l’évolution politique positive observée dans plusieurs pays latino-américains, marquée par un positionnement plus pro-occidental et une volonté affichée de renforcer les liens avec les démocraties occidentales.

À l’issue de la rencontre, Gideon Saar a salué ce qu’il a qualifié de "soirée extraordinaire" à Washington, mettant en avant le renforcement récent des relations entre Israël, les États-Unis, l’Argentine, le Paraguay et l’Équateur. Il a estimé qu’un "grand vent de changement" souffle actuellement sur l’Amérique latine, affirmant que "le camp de la liberté se renforce", une dynamique qu’Israël entend accompagner et approfondir dans les années à venir.