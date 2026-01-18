Le Honduras rétablira ses relations diplomatiques avec Israël dès l’entrée en fonction du nouveau président

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a reçu à Jérusalem le président élu du Honduras, Nasry "Tito" Asfura, dans un signal fort de rapprochement diplomatique entre les deux pays. Au cœur de cette rencontre : l’annonce par le futur chef de l’État hondurien que, dès son premier jour en fonctions, son gouvernement recevra officiellement les lettres de créance de l’ambassadeur d’Israël.

La réunion, organisée au ministère des Affaires étrangères à Jérusalem, s’est tenue en présence de la future ministre hondurienne des Affaires étrangères, Miria Aguero. Elle s’inscrit dans la continuité des échanges engagés dès décembre, lorsque Gideon Sa'ar avait félicité Nasry Asfura pour sa victoire électorale et l’avait invité à se rendre en Israël.

Au début de l’entretien, le chef de la diplomatie israélienne a exprimé sa confiance dans un renouveau des relations bilatérales. Il a estimé que l’élection du nouveau président marquerait un tournant majeur, permettant au Honduras de redevenir "l’un des alliés et amis proches d’Israël". Gideon Sa'ar a souligné que, malgré une relation historiquement solide, les liens entre les deux pays s’étaient affaiblis ces dernières années, sans refléter l’amitié de longue date entre les deux peuples.

Le ministre a salué la décision du président élu de rétablir sans délai la présence diplomatique israélienne, y voyant un signe clair d’engagement politique. Il a également replacé ce rapprochement dans un contexte régional plus large, évoquant une transformation politique en Amérique latine et le retour de plusieurs pays vers des valeurs de liberté et de défense du monde occidental.

De son côté, Nasry "Tito" Asfura a affirmé que cette visite en Israël visait à ouvrir une "nouvelle ère" dans les relations bilatérales, qui s’étendent sur plus de sept décennies. Il a confirmé que le 27 janvier, son gouvernement recevra officiellement l’ambassadeur israélien, marquant ainsi la normalisation complète des relations diplomatiques.

Le président élu a exprimé sa volonté de renforcer la coopération économique et stratégique, notamment dans les domaines de l’eau, de l’agriculture et des investissements. Il a également appelé à encourager les investissements israéliens au Honduras, tout en soulignant l’aspiration de son pays à la paix, à la stabilité et à la prospérité.

Après une période électorale qu’il a qualifiée de complexe, Nasry Asfura a assuré que son futur gouvernement s’emploiera à améliorer le bien-être de la population hondurienne et à approfondir les liens avec Israël, dans un esprit de coopération et de partenariat durable.