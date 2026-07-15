La Colombie va rétablir ses relations avec Israël et ouvrir une ambassade à Jérusalem

Israël et la Colombie ont convenu de rétablir pleinement leurs relations diplomatiques et économiques après l’entrée en fonction du président élu colombien Abelardo de la Espriella, prévue le 7 août. L’accord a été conclu mercredi à Washington lors d’une rencontre entre le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, et son futur homologue colombien, Omar Bula Escobar.

Les deux pays prévoient de nommer rapidement et simultanément de nouveaux ambassadeurs. Omar Bula Escobar a également annoncé que le prochain gouvernement colombien ouvrirait une ambassade à Jérusalem. Gideon Sa'ar s’est engagé à faciliter la mise en œuvre de cette décision. La Colombie deviendrait ainsi le neuvième pays à installer son ambassade dans la capitale israélienne.

Les deux ministres se sont par ailleurs entendus sur la suppression réciproque de l’obligation de visa, dans le cadre d’une relance plus large des échanges diplomatiques, commerciaux et économiques.

Le ministère israélien des Affaires étrangères prépare déjà la nomination d’un nouvel ambassadeur à Bogota. Le choix pourrait être effectué dès le 20 juillet par la commission chargée de désigner les chefs de missions diplomatiques.

Les relations entre les deux pays avaient été rompues unilatéralement en mai 2024 par le président colombien sortant Gustavo Petro, très critique envers Israël depuis le début de la guerre contre le Hamas à Gaza. L’ambassade israélienne à Bogota avait alors été transformée en consulat général.

La future administration d’Abelardo de la Espriella entend désormais renouer avec ce qu’elle présente comme une alliance historique avec Israël et renforcer la coopération entre les deux pays dès son arrivée au pouvoir.