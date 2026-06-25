Le président élu colombien promet une alliance avec Israël « plus forte que jamais »

Le président élu de Colombie, Abelardo de la Espriella, a promis un rapprochement inédit avec Israël après son entrée en fonction en août prochain.

À l'issue d'un entretien téléphonique avec le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, le dirigeant conservateur a affirmé que « la Colombie rétablira et renforcera sa relation avec l'État d'Israël comme jamais auparavant ».

De son côté, Gideon Saar a félicité son homologue pour sa victoire électorale et salué « un véritable ami du peuple juif et de l'État d'Israël ».

« Le président élu a réaffirmé son engagement en faveur d'une alliance entre Israël et la Colombie plus forte que jamais. Nous allons renforcer ce partenariat ensemble, au bénéfice de nos deux peuples », a déclaré le chef de la diplomatie israélienne.

Élu de justesse dimanche lors du second tour de l'élection présidentielle, Abelardo de la Espriella entend opérer un revirement complet de la politique étrangère colombienne.

Son arrivée au pouvoir marque une rupture avec son prédécesseur Gustavo Petro, qui avait rompu les relations diplomatiques avec Israël en mai 2024 en raison de la guerre à Gaza et ouvert par la suite une ambassade colombienne à Ramallah.

Au cours de sa campagne, De la Espriella a fait du renforcement des liens avec Israël et les États-Unis l'un des axes majeurs de son programme. Il a également évoqué la création d'une coopération militaire renforcée entre Bogotá, Jérusalem et Washington.

L'avocat de 49 ans, qui n'a jamais occupé de fonction publique auparavant, prendra officiellement ses fonctions au mois d'août.