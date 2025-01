Comment la Russie a financé des attaques contre les forces américaines en Afghanistan

Une enquête conjointe menée par The Insider et Der Spiegel révèle l'ampleur du programme secret russe visant à financer des attaques contre les forces américaines en Afghanistan. Après dix-huit mois d'investigation, les journalistes ont mis au jour un vaste réseau orchestré par le GRU, le service de renseignement militaire russe.

L'enquête confirme non seulement l'existence de ce programme, mais identifie également les officiers du GRU responsables de sa coordination. Le dispositif reposait sur une société écran commerciale qui gérait un réseau d'émissaires afghans. Ces derniers étaient chargés de transmettre des fonds aux talibans et à d'autres groupes militants. En échange de leurs services, ces émissaires recevaient des documents russes et l'asile en Russie.

L'unité 29155 du GRU, déjà connue pour ses opérations clandestines dans les pays de l'OTAN, notamment des attentats à la bombe et des empoisonnements, était au cœur de cette opération. Selon l'enquête, des dizaines de millions de dollars auraient été versés aux talibans pour cibler spécifiquement les forces américaines, de la coalition et afghanes. Douglas London, ancien chef de la CIA pour la lutte antiterroriste en Asie du Sud et du Sud-Ouest (2016-2018), explique la stratégie russe : "Les Russes voulaient que les talibans consacrent plus de temps à tuer des Américains et moins de temps à tuer des Afghans. Ils utilisaient des primes financées par la Russie pour encourager les combattants à prendre des risques plus importants en attaquant des cibles américaines plutôt qu'afghanes."

Cette opération avait été initialement révélée par les services de renseignement américains et rapportée par le New York Times un an avant le retrait américain d'Afghanistan. L'enquête actuelle apporte de nouvelles preuves et détails sur ce programme sophistiqué de déstabilisation.